На Украине подтвердили дату следующих переговоров с Россией

Советник Зеленского Подоляк подтвердил, что переговоры с Россией продолжатся 21 марта

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил информацию СМИ о том, что переговоры с российской делегацией продолжатся в понедельник, 21 марта. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, конечно. Завтра утром. Следующий раунд», — заявил Подоляк украинскому изданию «Страна», уточнив, что до этого момента «шла крайне интенсивная работа в рабочих подгруппах».

О том, что официальные делегации России и Украины планируют провести следующую онлайн-встречу в понедельник, 21 марта, сообщало агентство ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. При этом глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что переговоры между Москвой и Киевом продолжаются каждый день.

В пятницу, 18 марта, глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что диалог Москвы и Киева по вопросу демилитаризации соседней республики находится «где-то на полпути». По его словам, позиции сторон максимально близки в вопросе внеблокового статуса Киева и невступления Украины в НАТО.

Переговоры Москвы и Киева начались 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на территории Украины. О начале военных действий объявил президент Владимир Путин — операцию он объяснил необходимостью защитить население Донецкой и Луганской областей от геноцида. Конечная цель спецоперации, по его словам, — демилитаризация и денацификация Украины.