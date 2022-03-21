Медведев оценил отказ Польши от российских газа и нефти

Медведев рассказал об ущербе польской экономике из-за отказа от российских газа и нефти

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отказ Польши от российских нефти и газа наносит ущерб польской экономике. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По оценкам Медведева, такие действия вредят интересам граждан Польши. «Решение отказаться от закупок российского газа, нефти и угля, противодействие "Северному потоку-2" уже нанесли экономике этой страны серьезный ущерб. Теперь он только усугубится», — написал зампреда Совбеза.

Медведев подчеркнул, что многие решения принимаются не на основе экономики, а из политических мотивов. По его словам, страны Европы от таких действий ничего не выигрывают, в то время как экономическое сотрудничество с Россией было бы выгодно Польше. «Зато рано или поздно поймут, что ненависть к России общество отнюдь не скрепляет, благополучию и спокойствию не способствует», — заявил Медведев.

Об отказе от российских нефти и газа Польша заявила 17 марта. Как сообщил представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, долгосрочный контракт на поставки газа из России в Польшу истекает в этом году и продлеваться не будет. По его словам, страна готова найти альтернативных поставщиков.