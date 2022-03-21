Кремль заявил о беспрецедентной русофобии в мире

Песков заявил, что рост русофобии в мире потребует беспрецедентных решений

Рост русофобии в мире потребует беспрецедентных решений. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, кампания по навязыванию ненависти ко всему русскому практически не имеет аналогичных примеров в истории. Он отметил, что она касается не только государственных институтов, но и простых граждан и часто оказывается сопряжена с опасностью для жизни и здоровья россиян.

Ранее о дискриминации русских высказалась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, во всем мире сейчас развернута кампания ненависти, целью которой стали не только государственные и коммерческие структуры, но и культура, а также обычные люди. По ее словам, происходящее можно «неохолокостом».

Свое заявление она приурочила к провозглашенному ООН международному Дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Москалькова считает, что именно сейчас этот вопрос снова стал акутален.