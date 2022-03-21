Биолог опровергла безопасность омикрон-штамма коронавируса

Биолог Баранова заявила, что тяжелые последствия омикрона могут наступать в течение года

Считать омикрон-штамм коронавируса безопасным по сравнению с другими его вариантами нельзя, так как снижение тяжести болезни при омикроне связано с получением иммунитета населением через прививку или естественным путем — то есть через заражение, но не со свойствами вируса. Утверждение о легкости омикрона в разговоре с «Лентой.ру» опровергла доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

«Условно говоря, на 30 процентов снижение тяжести можно объяснить свойствами вируса, а остальные 70 процентов — тем, что люди изменились», — объяснила она.

По словам Барановой, тяжелые последствия, в том числе смертность, в течение года после перенесенного коронавируса все еще выше по сравнению со средней по популяции — часто летальный исход наступает от инсультов, тромбозов и обострений хронических заболеваний, что, по мнению биолога, связано с коронавирусом, в том числе омикрон-вариантом.

«Чем больше переболевших — тем хуже становится средний показатель здоровья популяции, тем выше становится популяционная возрастная смертность. Меня волнует в глобальном масштабе та самая средняя температура по больнице: что в среднем люди стали более больными, что в среднем помрут раньше, что они в среднем стали менее работоспособны», — заключила специалистка.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов заявил, что самым опасным штаммом коронавируса за всю пандемию стала дельта. По его словам, при этом варианте наблюдалась наибольшая летальность среди зараженных. Он добавил, что омикрон-штамм превосходит дельту только по степени контагиозности.