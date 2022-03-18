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Назван самый опасный штамм коронавируса за всю пандемию

Вирусолог Чепурнов назвал дельту самым опасным штаммом COVID-19 за более двух лет пандемии

Фото: Pixabay

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов напомнил, что пандемия коронавируса длится уже более двух лет. В интервью Ura.ru он рассказал, какой штамм инфекции стал самым опасным за это время.

Чепурнов назвал дельту самым опасным штаммом COVID-19 за всю пандемию. Он объяснил, что при этом варианте коронавируса наблюдалась наибольшая летальность среди зараженных.

«У нас неделю назад был такой же уровень заболеваемости, как на максимуме дельты. Но на максимуме дельты у нас погибало 1200-1300 человек в день, а сейчас погибает порядка 500-600, поэтому мы и сами с вами по-другому реагируем на эти вещи. Дельта получается самой опасной», — заявил вирусолог.

Эксперт добавил, что омикрон-штамм превосходит дельту только по степени контагиозности. «В пять раз больше людей он заражал на пике, но летальность при этом была ниже», — заключил он.

18 марта в России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса — «Конвасэл». Ее разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

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Марина Совина
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