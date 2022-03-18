В России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Конвасэл»

Минздрав России зарегистрировал вакцину против COVID-19 «Конвасэл»

Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса «Конвасэл», разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), следует из государственного реестра лекарственных средств. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конвасэл вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Дата регистрации: 18.03.2022», — говорится в реестре.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что ни один человек, прошедший вакцинацию «Конвасэлом» в рамках клинических исследований, не заболел COVID-19. По словам Скворцовой, созданный на базе института цех рекомбинантных препаратов «соответствует полностью любым требованиям GMP, самым высоким».

В России на сегодняшний день зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».