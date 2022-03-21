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В России оценили вероятность возврата денег за отмененный отдых

Российские туроператоры не смогут отказать клиентам в возврате денег за отмененные туры

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российским туристам объяснили, смогут ли туроператоры отказаться от своих обязательств и не возвращать деньги за отмененный из-за санкций отдых. Об этом сообщается на портале TourDom.ru.

По мнению юриста Игоря Косицына, в случае возможного признания Министерством юстиции и Минэкономразвития западных санкций обстоятельствами непреодолимой силы, туроператоры будут иметь только право перенести срок исполнения своих обязательств. Эксперт уточнил, что стороны могут согласовать любой период необходимой отсрочки.

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«Возврат денежных средств за неоказанную из-за форс-мажора услугу должен быть произведен за минусом фактически понесенных расходов исполнителя, которые должны быть подтверждены. То есть отказать в возврате денег туроператор не может, но вправе удержать расходы», — оценил Косицын.

С экспертом согласилась юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская. По ее словам, признание санкций форс-мажором может освободить от взыскания штрафов и неустоек за турпродукт в суде, однако для удержания фактически понесенных расходов понадобятся подтверждающие документы.

Ранее в марте сообщалось, что россияне не хотят путешествовать из-за связанных с ними больших расходов. Среди других причин отказаться от называлась «общая политическая напряженность в мире» и закрытие аэропортов и отмена рейсов.

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Дарья Рыбак
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