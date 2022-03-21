В России оценили вероятность возврата денег за отмененный отдых

Российские туроператоры не смогут отказать клиентам в возврате денег за отмененные туры

Российским туристам объяснили, смогут ли туроператоры отказаться от своих обязательств и не возвращать деньги за отмененный из-за санкций отдых. Об этом сообщается на портале TourDom.ru.

По мнению юриста Игоря Косицына, в случае возможного признания Министерством юстиции и Минэкономразвития западных санкций обстоятельствами непреодолимой силы, туроператоры будут иметь только право перенести срок исполнения своих обязательств. Эксперт уточнил, что стороны могут согласовать любой период необходимой отсрочки.

«Возврат денежных средств за неоказанную из-за форс-мажора услугу должен быть произведен за минусом фактически понесенных расходов исполнителя, которые должны быть подтверждены. То есть отказать в возврате денег туроператор не может, но вправе удержать расходы», — оценил Косицын.

С экспертом согласилась юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская. По ее словам, признание санкций форс-мажором может освободить от взыскания штрафов и неустоек за турпродукт в суде, однако для удержания фактически понесенных расходов понадобятся подтверждающие документы.

Ранее в марте сообщалось, что россияне не хотят путешествовать из-за связанных с ними больших расходов. Среди других причин отказаться от называлась «общая политическая напряженность в мире» и закрытие аэропортов и отмена рейсов.