Россияне признались в желании меньше путешествовать по одной причине

В 2022 году россияне стали отказываться от путешествий из-за больших расходов

Россияне признались в нежелании путешествовать из-за больших расходов, связанных с поездками. Об этом стало известно из доклада компании Ipsos, который был представлен на аналитической сессии MITT 2022, пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным опроса, в 2022 году россияне стали отказываться от путешествий из-за нехватки денег в два раза чаще, чем в прошлом году (32 против 16 процентов). Еще 30 процентов респондентов признались, что их смущает «общая политическая напряженность в мире», 13 процентов волнуется из-за закрытия аэропортов и отмены рейсов.

Кроме того, среди россиян резко упал интерес к событийному туризму. Так, отправиться в поездки на фестивали и спортивные соревнования готовы всего семь процентов россиян. Также низкие показатели у горнолыжного и медицинского туризма, экстремальных видов отдыха и путешествий с целью учебы.

Специалисты Ipsos заметили еще один тренд: все меньше людей ассоциируют свое счастье с возможностью путешествовать — так считает только 34 процента участников опроса. Теперь с этим понятием россияне чаще связывают самые базовые условия жизни: воду, еду, жилище (этот ответ стал одним из самых популярных, набрав 45 процентов голосов).

Примерно то же количество респондентов выбрали отношения с партнером, физическое и ментальное здоровье, финансовую независимость, и ощущение наполненности жизни смыслом. Лидером списка стали дети — так считают 58 процентов участников опроса.

Ранее россиянам назвали оптимальные направления для путешествий в марте. Так, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин посоветовал выбрать для поездок Москву, Санкт-Петербург, города Золотого кольца, а также южное направление — Краснодарский край и Крым.