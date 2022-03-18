Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россияне признались в желании меньше путешествовать по одной причине

В 2022 году россияне стали отказываться от путешествий из-за больших расходов

Фото: Vidar Nordli-Mathisen / Unsplash

Россияне признались в нежелании путешествовать из-за больших расходов, связанных с поездками. Об этом стало известно из доклада компании Ipsos, который был представлен на аналитической сессии MITT 2022, пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным опроса, в 2022 году россияне стали отказываться от путешествий из-за нехватки денег в два раза чаще, чем в прошлом году (32 против 16 процентов). Еще 30 процентов респондентов признались, что их смущает «общая политическая напряженность в мире», 13 процентов волнуется из-за закрытия аэропортов и отмены рейсов.

Материалы по теме:
«Свято место пусто не бывает» Airbnb и Booking ушли из России. Как это повлияет на туризм и стоит ли этого опасаться?
«Свято место пусто не бывает»Airbnb и Booking ушли из России. Как это повлияет на туризм и стоит ли этого опасаться?
7 марта
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать. Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать.Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
12 марта

Кроме того, среди россиян резко упал интерес к событийному туризму. Так, отправиться в поездки на фестивали и спортивные соревнования готовы всего семь процентов россиян. Также низкие показатели у горнолыжного и медицинского туризма, экстремальных видов отдыха и путешествий с целью учебы.

Специалисты Ipsos заметили еще один тренд: все меньше людей ассоциируют свое счастье с возможностью путешествовать — так считает только 34 процента участников опроса. Теперь с этим понятием россияне чаще связывают самые базовые условия жизни: воду, еду, жилище (этот ответ стал одним из самых популярных, набрав 45 процентов голосов).

Примерно то же количество респондентов выбрали отношения с партнером, физическое и ментальное здоровье, финансовую независимость, и ощущение наполненности жизни смыслом. Лидером списка стали дети — так считают 58 процентов участников опроса.

Ранее россиянам назвали оптимальные направления для путешествий в марте. Так, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин посоветовал выбрать для поездок Москву, Санкт-Петербург, города Золотого кольца, а также южное направление — Краснодарский край и Крым.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Лавров объявил незаконной передачу С-300 на Украину из других стран
Одежда в стиле клоуна стала новым трендом
В Волновахе переименовали улицу в честь погибшего командира батальона «Спарта»
Тарасова предрекла упадок российскому спорту
Россиянам назвали вариант замещения ушедших западных компаний
Определены пять районов Москвы с самым высоким спросом на жилье
В московском музее избили девятилетнего ребенка
Макрон вновь позвонит Путину
Глава UFC возмутился политической цензурой в США
Лавров заявил об укреплении России под санкциями
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.