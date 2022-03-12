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Россиянам назвали оптимальные направления для туризма в марте

Вице-президент РСТ Барзыкин посоветовал туристам поехать в марте Москву, Петербург и Крым

Фото: pixabay.com

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с RT назвал россиянам оптимальные туристические направления в марте.

Барзыкин отметил, что география путешествий очень широкая, востребованы все российские регионы. Он посоветовал выбрать такие варианты для поездок, как Москву, Санкт-Петербург, города Золотого кольца, а также южное направление — Краснодарский край и Крым.

Вице-президент РСТ напомнил, что с 15 марта будет возобновлена программа туристического кешбэка, что позволит отдохнуть по оптимальной цене и совершить культурно-познавательные экскурсии.

Ранее в марте были названы самые популярные внутрироссийские направления для отдыха на майских праздниках. Так, россияне традиционно бронируют туры в Крым, Сочи, Анапу, Геленджик, Калининград и Кавказские Минеральные Воды.

Марина Совина
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