В России высказались о перспективах отмены санкций Западом

Экономист Салихов назвал вероятной отмену санкций Запада после окончания спецоперации

Отмена антироссийских санкций Западом после окончания спецоперации на территории Украины весьма вероятна, потому что главная задача такого подхода — повлиять на поведение страны в конкретной ситуации, предположил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Марсель Салихов. С ним не согласился политолог Сергей Марков, уверенный, что в случае ослабления Россией своих позиций, санкции станут только более жесткими.

Запад регулярно заявляет о том, что все введенные в течение последнего месяца санкции будут отменены, как только Россия прекратит спецоперацию на Украине. Марков убежден, что верить этим заявлениям нельзя.

«Это просто пустые заявления, которые ничего в себе не несут. Нам необходимо ликвидировать всю проамериканскую хунту на Украине, нанести ущерб по их ресурсам в мире. И самое главное — отказаться от права интеллектуальной собственности, патентов, дав возможность любому международному бизнесу приезжать на территорию России и производить здесь любую продукцию», — заявил политолог.

Марков считает, что защита Украины не является целью западных санкций. И именно эта страна, по его словам, больше всего страдает от действий США.

«Единственная цель санкций — сломить Россию, совершить госпереворот, установить в ней марионеточный режим и ликвидировать как независимую страну. В случае, если Россия проявит слабость в ликвидации проамериканского террористического режима, санкции не уменьшатся, а станут только более тяжелыми», — подчеркнул политолог.

Он также усомнился в том, что антироссийские санкции наносят реальный ущерб Западу. По его словам, он оказался довольно несущественным и свелся к росту цен на топливо, пшеницу. Потому, по мнению Маркова, бессмысленно полагать, что ограничения будут отменены ради сохранения экономики стран Европы и США.

Марсель Салихов убежден в обратном, по его словам, снятие санкций, вполне вероятно, станет предметом дипломатических переговоров.

«Смысл санкций заключается в том, чтобы повлиять на поведение другой страны. И США, и ЕС заявляли о том, что не готовы использовать военную силу для того, чтобы помочь Украине. Санкции, в свою очередь, — это такой стандартный альтернативный вариант, и, если противоположная сторона готова сделать какие-то шаги навстречу, обсуждается уже отмена санкций, их изменение. Потому и в данном случае снятие ограничений просто станет предметом переговоров и вопросом к дипломатам», — сказал экономист.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом антироссийских санкций, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. По словам высокопоставленного европейского дипломата, Россия «не изменила курс в отношении Украины», несмотря на четыре этапа санкций.