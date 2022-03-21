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Показаны внутренности iPhone SE

Новый iPhone SE оказалось сложно отремонтировать

Кадр: PBKreviews / YouTube

Блогер под ником PBKreviews оценил ремонтопригодность iPhone SE третьего поколения. Соответствующий ролик доступен на YouTube-канале автора.

Специалист разобрал новый смартфон Apple, чтобы показать его внутреннее устройство. По словам автора, в ходе отсоединения экрана девайса его пришлось прогреть с помощью фена, а потом поддеть его переднюю панель. Энтузиаст обратил внимание, что внутри телефона скрывается большое количество компонентов, прикрученных винтами. Из-за этого вскрытие iPhone SE и отделение от него основных деталей оказалось затруднительным.

В ходе эксперимента блогер также обратил внимание на большое количество клея и мелких элементов. При этом автор подчеркнул, что главные компоненты оснащены вытягивающими язычками, которые несколько облегчают снятие запчастей. В заключение ведущий канала PBKreviews отметил, что iPhone SE сложно отремонтировать в домашних условиях.

Также специалист выяснил точную емкость аккумулятора смартфона — 2018 миллиампер-часов. Для сравнения, вышедший в 2020 году iPhone SE второго поколения был оснащен батареей емкостью 1821 миллиампер-часов. Внутренние компоненты обоих смартфонов визуально оказались идентичны, однако в новой модели присутствуют разные разъемы подключения.

Ранее журналисты издания BGR заявили, что выпущенный в начале марта iPhone SE третьего поколения оказался бестселлером. Apple распродала всю первую партию смартфонов после открытия предзаказов.

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Андрей Ставицкий
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