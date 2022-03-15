Объяснена популярность дешевого iPhone SE

Журналисты объяснили популярность iPhone SE низкой ценой и поддержкой 5G

Выпущенный в начале марта iPhone SE третьего поколения оказался бестселлером. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа отметили, что через несколько дней после запуска предзаказов на новую модель iPhone SE оказался в дефиците. По данным авторов, Apple раскупила всю первую партию устройств, в настоящий момент желающие приобрести недорогой девайс могут получить его только в конце марта.

В материале специалисты объяснили популярность устройства. По их словам, в первую очередь потребителей привлекает низкая цена, во вторую — улучшенная производительность, наличие 5G и длительная поддержка обновлениями от Apple. Единственным серьезным недостатком телефона назвали устаревший дизайн — аппарат выглядит как iPhone 8, выпущенный в 2017 году.

Журналисты отметили, что iPhone SE третьего поколения должен оказаться востребованным среди пользователей Android: «iPhone SE — "волк в овечьей шкуре"». В материале говорится, что iPhone SE второго поколения также был популярным: по данным компании Omdia, в 2020 году Apple реализовала 24,2 миллиона единиц устройства, большим тиражом — 64,8 миллиона штук — разошелся только iPhone 11.

Apple представила обновленную версию iPhone SE 8 марта. Оцененный в 429 долларов аппарат получил 4,7-дюймовый дисплей, чип A15, поддержку работу в сетях 5G.