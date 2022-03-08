Apple выпустила новый iPhone SE

Apple представила обновленную версию iPhone SE. Транслируется презентация на сайте компании, но она недоступна в России.

iPhone SE третьего поколения остался в дизайне времен iPhone 8, но получил процессор А15, установленный в iPhone 13, а также поддержку сетей 5G. Стоимость смартфона составляет 429 долларов, продажи начнутся 18 марта.

Будет ли продаваться смартфон в России официально неизвестно. В начале марта Apple объявила о приостановке поставок своих устройств в страну и закрыла собственный онлайн-магазин. Это связано с ситуацией на Украине, подчеркнули в компании.

Первое поколение iPhone SE вышло в 2016 году. Это самые доступные смартфоны Apple, выпускаемые в «старом» дизайне, но с современным процессором. Второе поколение вышло в 2020 году.