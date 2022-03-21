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Нетрезвый мужчина разбил витрину в музее и украл шляпу героя советского фильма

Нетрезвый посетитель «Ленфильма» похитил из музея цилиндр, в котором снимался Олег Даль

Фото: Киностудия «Ленфильм»

Нетрезвый посетитель «Ленфильма» похитил шляпу, в которой советский актер Олег Даль снимался в кино. Соответствующая информация появилась на странице сообщества культурно-выставочного центра во «ВКонтакте».

Гость музейного пространства, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, разбил витрину и украл оттуда цилиндр. Известно, что данный головной убор носил герой Даля в фильме «Приключения принца Флоризеля». В настоящий момент правоохранители проводят расследование, а сотрудники «Ленфильма» призывают окружающих оказать помощь в поиске музейного экспоната, который беспрепятственно вынес мужчина.

«Вандализм, воровство или случайность? Зачем гражданину потребовался цилиндр Даля? Мы очень надеемся, что цилиндр вернется в родные стены. Если кто-то знает о местонахождении цилиндра, просим откликнуться. Мы будем признательны за любую информацию или возвращение реликвии», — указано в посте на странице сообщества.

В феврале 2021 года мужчина заказал одежду из ЦУМа домой и убежал в ней от курьера через окно. Вор пригласил домой курьера, который привез ему туфли французского модного дома Dolce & Gabbana, джинсы Brioni, футболку и два джемпера Billionaire. При этом в общей сложности счет за покупки должен был составить 436 тысяч рублей.

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Алина Гостева
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