Россиянин десять раз выстрелил в спящую жену и промазал

Житель Мордовии выстрелил десять раз в спящую жену, но ни разу не попал

44-летний житель Мордовии попытался убить спящую супругу из охотничьего карабина, но покушение не удалось — россиянин совершил десять выстрелов и ни разу не попал. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета (СК).

В СК рассказали, что инцидент произошел еще 15 марта — супруги повздорили, после чего женщина решила переночевать отдельно от пьяного мужа. Мужчине это не понравилось, и он стал стрелять в стену дома, за которой спала его жена. Лишь по случайности он промазал, и все пули прошли выше. Успокоить мужчину удалось лишь его отцу.

Подозреваемого задержали и отправили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и по части 2 статьи 105 УК («Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом»).

Ранее 82-летний житель Москвы попытался убить свою 55-летнюю дочь молотком. Потерпевшую госпитализировали.