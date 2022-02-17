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Задержан пытавшийся убить дочь молотком 82-летний житель Москвы

В Москве задержали пытавшегося убить молотком дочь 82-летнего мужчину

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Задержан 82-летний житель Москвы, который попытался молотком убить свою 55-летнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 17 февраля, сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлия Иванова.

По данным ведомства, днем 17 февраля пожилой мужчина в одной из квартир на юге города схватил молоток и начал бить дочь по голове. Женщина попыталась спастись, выбежав на улицу, однако отец погнался за ней и избиение продолжилось.

Очевидцы спасли жертву, в тяжелом состоянии ее госпитализировали. С ней работают медики. В настоящее время следователи работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» УК РФ. Мотив преступления пока не установлен.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области женщина подозревается в попытке убийства дочери молотком. Ее задержали, а затем поместили в медицинский стационар.

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Леонид Микуляк
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