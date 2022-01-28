Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Женщину заподозрили в попытке убийства дочери молотком в Ленобласти

В Ленобласти задержали женщину за попытку убийства ребенка молотком

Фото: Globallookpress.com

В Ленинградской области женщина подозревается в попытке убийства дочери молотком. Ее задержали, а затем поместили в медицинский стационар. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

По данным канала, женщина нанесла своей десятилетней дочери не менее пяти ударов молотком по голове. Правоохранители возбудили уголовное дело. Ребенок сейчас находится в больнице. У девочки травмы различной степени тяжести. При этом официальной реакции на произошедшее пока нет.

В настоящее время с матерью работают правоохранители. Мотивы нападения пока что неизвестны.

Ранее в Севастополе арестовали 41-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве матери и сокрытии тела. Мужчина четыре дня расчленял тело жертвы и выносил останки в мусор. Вычислить убийцу помогли соседи. Они неоднократно замечали следы побоев у пенсионерки. Позже следователи реконструировали картину преступления: в один из дней, во время очередной ссоры, сын сначала сильно избил мать руками и ногами, а затем нанес ей около десяти ударов ножом.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
США сделали запрос на размещение своих войск в Венгрии
Похищения в Чечне связали со слежкой за соратниками Кадырова в Турции
«Радио Свобода» оштрафовали на три миллиона рублей
Исполнитель роли Флэша записал видео с угрозами ку-клукс-клану и стал мемом
Зеленский назвал один из главных рисков для Украины
Россиянам предложили бюджетно слетать в популярную африканскую страну
Робот-хирург провел операцию без помощи человека
Женщину заподозрили в попытке убийства дочери молотком в Ленобласти
Робот-пылесос едва не уничтожил квартиру в российском городе
Зеленский ответил на предложение Лаврова о диалоге между Россией и Украиной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter