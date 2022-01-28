Женщину заподозрили в попытке убийства дочери молотком в Ленобласти

В Ленинградской области женщина подозревается в попытке убийства дочери молотком. Ее задержали, а затем поместили в медицинский стационар. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

По данным канала, женщина нанесла своей десятилетней дочери не менее пяти ударов молотком по голове. Правоохранители возбудили уголовное дело. Ребенок сейчас находится в больнице. У девочки травмы различной степени тяжести. При этом официальной реакции на произошедшее пока нет.

В настоящее время с матерью работают правоохранители. Мотивы нападения пока что неизвестны.

Ранее в Севастополе арестовали 41-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве матери и сокрытии тела. Мужчина четыре дня расчленял тело жертвы и выносил останки в мусор. Вычислить убийцу помогли соседи. Они неоднократно замечали следы побоев у пенсионерки. Позже следователи реконструировали картину преступления: в один из дней, во время очередной ссоры, сын сначала сильно избил мать руками и ногами, а затем нанес ей около десяти ударов ножом.