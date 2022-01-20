Россиянин после убийства расчленил свою мать и вынес останки в мусор

В Севастополе арестован 41-летний местный житель, обвиняемый в убийстве и сокрытии тела своей матери. Об этом в четверг, 20 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, между обвиняемым и его матерью регулярно происходили конфликты на бытовой почве. Соседи неоднократно замечали следы побоев у пенсионерки. В один из дней, во время очередной ссоры, сын сначала сильно избил мать руками и ногами, а затем нанес ей около десяти ударов ножом. Опасаясь, что его раскроют, он четыре дня расчленял тело своей жертвы и выносил останки в мусор.

Раскрыть преступление помогли соседи. Они забили тревогу, обратив внимание, что россиянин несколько дней выносит мешки с непонятным содержимым, а его матери давно не видно. После задержания мужчина признал свою вину, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Свою вину в содеянном мужчина признал. В ходе следственных действий на месте совершения преступления он указал способ убийства и рассказал о мотивах его совершения. Назначен ряд необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.