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Россиян предупредили о повышении цен на летний отдых в Сочи

Эксперты туротрасли сообщили о повышении цен на отдых в Сочи на 10 процентов

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Заместитель генерального директора туроператора «Росюгкурорт» Валерий Сычев предупредил отечественных туристов о повышении стоимости летнего отдыха в Сочи. Об этом пишет портал «93.ru».

По словам эксперта туротрасли, практически все отели, с которыми работает компания, либо уже подняли цены, либо планируют это сделать в ближайшее время. Так, за последнюю неделю стоимость проживания в гостиницах курорта выросла в среднем на десять процентов.

«Приблизительно на 300-400 рублей за номер в сутки подорожал апрель-май, где-то на 700-1000 рублей — лето. У каждого разная стоимость, но я примерно оцениваю, что цены выросли на десять процентов», — рассказал Сычев.

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Гендиректор туроператора пояснил, что увеличение стоимости размещения связано с ростом цен на продукты, с повышением цен на постельное белье, расходные материалы и бытовую химию. «Белье уже подорожало в среднем на 40 процентов, но и срок его эксплуатации большой, поэтому это объяснение отельеров кажется странным. Возможно, они перестраховываются, поскольку цены на все растут каждый день, и неизвестно, что будет дальше», — добавил он.

Ранее в марте Федеральная антимонопольная служба России выдала трем российским туроператорам предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут вызвать необоснованный рост цен на летний отдых и ажиотаж спроса на туры. Так, предостережения были выданы должностным лицам «Мультитура», «Дельфина», а также группы компаний Atelika Hotel Group. 

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Валентина Процкова
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