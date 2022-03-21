Россияне раскупили почти половину мест в отелях и санаториях Сочи на лето

Номерной фонд отелей и санаториев Сочи забронирован на лето в среднем на 45 процентов

Почти половина всех мест в отелях и санаториях Сочи уже раскуплена на летний период. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление администрации курортного города.

Согласно анализу номерного фонда Сочи, россияне активно бронируют проживание на предстоящий летний сезон. По данным администрации, в настоящее время отели и санатории курорта забронированы в среднем по городу на 45 процентов.

«Мы видим повышенный спрос на санаторно-курортное лечение, номерной фонд многих здравниц уже сейчас забронирован на летний сезон порядка 80 процентов. Наиболее популярны отели четыре и пять звезд и средства размещения, работающие по системе все включено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что летом туристов готовы принять 2,6 тысячи объектов размещения различного уровня на 91,4 тысячи номеров.

Ранее в марте стали известны наиболее востребованные курорты России в рамках очередного этапа программы туристического кешбэка. Больше всего россиян бронируют летние путешествия в Сочи, Анапу и Геленджик.