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Стало известно о поставках Украине советского вооружения из США

США начали поставлять Украине комплексы ПВО советского производства
Зенитно-ракетный комплекс «Оса». Архивное фото

Зенитно-ракетный комплекс «Оса». Архивное фото. Фото: Иван Руднев / РИА Новости

США поставляют Украине комплексы противовоздушной оборон (ПВО) советского производства, тайно приобретенные несколько десятков лет назад. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимного члена американского правительства.

«Мы продолжаем работать с нашими союзниками и ключевыми партнерами, чтобы ежедневно наращивать объемы новой помощи Украине, включая комплексы ПВО советского или российского производства и необходимые для их использования боеприпасы», — заявил американский чиновник.

По его словам, речь идет о зенитно-ракетном комплексе (ЗРК) «Оса», принятом на вооружение советской армией в начале 1970-х годов. Однако среди поставок на Украину не оказалось комплекса С-300, приобретенного, по данным источника, американцами в Белоруссии в 1994 году.

Ранее 20 марта представитель Пентагона подтвердил, что США ведут переговоры с Турцией об отправке Украине системы противовоздушной обороны С-400. «Мы ведем постоянные переговоры с Анкарой об отказе от системы С-400 и отправке ее Киеву в обмен на возвращение Турции в программу F-35 и снятие с нее санкций», — заявил он.

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Николай Чигасов
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