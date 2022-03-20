США предложили Турции отправить Украине C-400 в обмен на отмену санкций

Sky News Arabia: Пентагон подтвердил переговоры с Турцией об отправке С-400 Украине

Представитель Пентагона подтвердил, что США ведут переговоры с Турцией об отправке Украине системы противовоздушной обороны С-400. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

«Мы ведем постоянные переговоры с Анкарой об отказе от системы С-400 и отправке ее Киеву в обмен на возвращение Турции в программу F-35 и снятие с нее санкций», — заявил он.

Ранее сообщалось, что США предложили Турции передать Украине С-400, приобретенные в России. По информации Reuters, такая идея высказывалась во время американо-турецких контактов на протяжении последнего месяца.