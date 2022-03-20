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Стало известно о предложении США передать приобретенные Турцией С-400 Украине

Reuters: США предложили Турции передать системы ПВО С-400, приобретенные в России, Украине

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

США предложили Турции передать системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400, приобретенные в России, Украине. Об этом стало известно Reuters со ссылкой на три источника.

В частности, такая идея высказывалась во время американо-турецких контактов на протяжении последнего месяца. «Но никакого конкретного или формального запроса сделано не было», — сообщило агентство.

Ранее глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир объяснил отсутствие интереса к американским зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) Patriot тем, что С-400 обеспечивает достаточную эффективность противовоздушной обороны.

Переговоры о покупке российских ЗРК, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35 Lightning II.

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Марина Совина
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