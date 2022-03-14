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Турция объяснила отсутствие интереса к американским Patriot эффективностью С-400

В Оборонпроме Турции сообщили об отсутствии интереса к Patriot из-за эффективности С-400

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

У властей Турции нет интереса к американским зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) Patriot, поскольку российский ЗРК С-400 обеспечивает достаточную эффективность противовоздушной обороны. С таким объяснением выступил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, цитату приводит РИА Новости.

Представитель турецкого оборонпрома подчеркнул, что у Анкары и Москвы нет никаких сложностей по договорным обязательствам, поскольку каждая из сторон «полна решимости их выполнять». Он добавил, что Турция также ведет переговоры с США по поставкам истребителей F-35.

«Мы полагаем, что вопрос с F-35 закрыт, и мы сами должны решать свои задачи. На сегодняшний день мы разрабатываем различные дополнительные возможности на базе таких проектов», — отметил Демир.

Переговоры о покупке российских ЗРК, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35 Lightning II.

Виктория Кондратьева
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