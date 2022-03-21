Минобороны прокомментировало утечку аммиака в Сумах

В Минобороны назвали утечку аммиака в Сумах провокацией украинских националистов

Украинские националисты устроили провокацию в городе Сумы, где на заводе «Сумыхимпром» произошла утечка аммиака. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков отметил, что ведомство заранее предупреждало о спланированной операции в Сумах. По данным ведомства, националисты планировали обвинить Россию в якобы применении «химического оружия». В Минобороны подчеркнули, что российские военные не наносят ударов объектам хранения или выработки ядовитых веществ.

«За любые возможные инциденты с украинскими объектами хранения ядовитых веществ несет прямую ответственность киевский националистический режим», — заявил Конашенков.

Ранее глава администрации Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил, что на химзаводе «Сумыхимпром» произошла утечка аммиака. По его словам, зона поражения составляет около двух с половиной километров. Позже утечку аммиака на химзаводе локализовали, а на поврежденный трубопровод был наложен бандаж.