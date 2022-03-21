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В Сумах локализовали утечку аммиака на химзаводе

В ГСЧС Украины заявили о локализации утечки аммиака на заводе «Сумыхимпром»

Кадр: Радіо Свобода / YouTube

Аварийная ситуация с утечкой аммиака на заводе «Сумыхимпром» в Сумах была локализована. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает РИА Новости.

В ведомстве заявили о локализации аварии и добавили, что на поврежденный трубопровод был наложен бандаж. Там также отметили, что в настоящее время подразделения ГСЧС продолжают работы по осаждению аммиачного облака, и уточнили, что в результате происшествия был травмирован работник предприятия.

Ранее об утечке аммиака на «Сумыхимпроме» сообщал глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, зона поражения составила около двух с половиной километров, а под угрозой оказалось село Новоселица.

До этого Минобороны России предупреждало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокации с химатаками в Сумах и поселке Котлярово. В частности, в ведомстве заявили, что на заводе «Сумыхимпром» украинскими военными были заминированы хранилища с аммиаком и хлором.

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