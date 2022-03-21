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На химзаводе в Сумах произошла утечка аммиака

Глава Сумской обладминистрации Живицкий сообщил об утечке аммиака на химзаводе

Фото: sumykhimprom.com.ua

Утечка аммиака произошла на химзаводе «Сумыхимпром» в Сумской области. Об этом сообщил глава местной администрации Дмитрий Живицкий. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, зона поражения составляет около двух с половиной колометров. «Под угрозой оказалось село Новоселица», — уточнил он.

Живицкий заверил, что на данный момент угрозы для Сум нет, поскольку воздушные массы не движутся в сторону города. На месте работают аварийные бригады завода и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Ранее Минобороны России предупредило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокации с химатаками в Сумах и поселке Котлярово. По данным оборонного ведомства, украинские военные планируют отравить мирных жителей в окрестных районах при подходе подразделений российской армии. В частности, сообщалось, что на химическом заводе «Сумыхимпром» заминированы хранилища с аммиаком и хлором.

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Марина Совина
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