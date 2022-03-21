Пропавшего российского школьника нашли мертвым с ножевыми ранениями в лесу

На Ставрополье нашли мертвым 12-летнего школьника, его израненное тело обнаружили в лесу

В Ставропольском крае пропавшего 12-летнего школьника Кирилла Багаева нашли мертвым. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Волонтеры и полицейские искали подростка сутки. Его тело нашли в лесополосе с ножевыми ранениями. На месте происшествия работают криминалисты.

По информации Telegram-канала, перед исчезновением школьник попал на камеры видеонаблюдения. Удалость установить, что днем он ушел на прогулку с одноклассницей, но так и не встретился с девочкой. В 13:00 он остановился около подростков с собакой, после этого его никто не видел.

Вечером мать мальчика обратилась в полицию.

В марте 2020 года подросток из Иваново, которого искали две недели, был найден мертвым. Тело 13-летнего школьника было обнаружено с признаками насильственной смерти.