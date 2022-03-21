В расправе над найденным в лесу мальчиком заподозрили российского подростка

В убийстве 12-летнего мальчика в Ставрополье заподозрили подростка, мотивом была ревность

Начало событий в новости Пропавшего российского школьника нашли мертвым с ножевыми ранениями в лесу

С 12-летним Кириллом Багаевым, чье тело с ножевыми ранениями было найдено в лесу в Ставропольском крае, мог расправиться 15-летний подросток, с которым он учился в одной школе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Подозреваемый приревновал девочку и позвал Багаева в лес на разговор, но там общение мальчиков закончилось убийством. Подросток нанес несколько ножевых ранений младшему школьнику. О произошедшей между ними ссоре маме рассказала девочка, когда узнала об исчезновении Кирилла.

Перед гибелью он попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мальчик идет по улице и встречает подростков с собакой. После этого ребенка никто не видел в живых.

Ранее сообщалось, что волонтеры и полицейские после суток поисков нашли тело мальчика в лесополосе с ножевыми ранениями. Он ушел днем на прогулку с одноклассницей, но так и не встретился с девочкой. Вечером мать мальчика обратилась в полицию.