Синоптик пообещал москвичам до плюс 11 градусов тепла

Синоптик Синенков заявил, что 21 марта температура воздуха прогреется до плюс 11 градусов

В Москве в понедельник, 21 марта, воздух может прогреться до плюс 11 градусов. Такую погоду пообещал жителям столицы ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков, его цитирует РИА Новости.

«Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в столице плюс 9-11 градусов, по области от 7 до плюс 12», — рассказал Синенков.

По словам синоптика, погода 21 марта может стать самой теплой с начала 2022 года. Метеоролог также спрогнозировал северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду в столице.

Атмосферное давление в Московском регионе составит 762 миллиметра ртутного столба, добавил специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о необычной погоде. Он заявил, что в европейской части страны будет теплее, чем на юге. Такие температурные изменения связаны с действием антициклона, объяснил метеоролог.