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Стало известно состоянии пострадавших при прорыве российской теплотрассы

Власти Ростова: 12 человек получили ожоги 2-3 степени тяжести при аварии на теплотрассе

Кадр: Telegram-канал «Ростов-Главный»

Из-за прорыва теплотрассы в Ростове-на-Дону пострадали 13 человек. Об их состоянии рассказали на сайте городской администрации.

Российским властям стало известно, что 12 россиян после ЧП госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы скорой медицинской помощи с ожогами второй и третьей степени тяжести. В детскую клиническую больницу доставлен девятилетний ребенок, добавили в администрации.

Там рассказали, что для оценки случившегося на место прибыл первый заместитель главы Администрации города Юрий Овчинников, заместитель главы по ЖКХ Алексей Пикалов и глава Советского района Геннадий Туркин.

Прорыв теплотрассы в Ростове-на-Дону произошел утром в понедельник, 21 марта. Пострадали 13 россиян, их госпитализировали с ожогами ног из-за попадания кипятка в квартиры. Всего из соседних домов эвакуировали 35 человек.

Ранее в Перми из-за прорыва трубы постояльцев мини-отеля залило кипятком. В результате погибли пять человек, среди них ребенок. По словам местного жителя, до инцидента в подвале здания уже был потоп.

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Анастасия Шейкина
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