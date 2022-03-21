В Ростове-на-Дону 13 человек обварились кипятком из-за прорыва теллотрассы

В Ростове-на-Дону 13 человек госпитализированы с ожогами из-за прорыва теллотрассы

13 жителей Ростова-на-Дону госпитализированы с ожогами ног из-за прорыва теплотрассы и попадания кипятка в квартиры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по региону.

Фонтан горячей воды, бьющей из трубы, заливал квартиры через окна. Было эвакуировано 35 человек.

«Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 18, в 01:20 мск поступила информация о порыве теплотрассы диаметром 1000 мм. В результате образовавшегося фонтана с горячей водой потребовалась эвакуация жильцов рядом расположенных многоквартирных жилых домов», — говорится в сообщении.

Ранее из-за прорыва трубы в мини-отеле в Перми комнаты с постояльцами залило кипятком. В результате прорыва трубы в хостеле «Карамель» в Индустриальном районе погибли пять человек, среди них ребенок. Один из местных жителей рассказал, что в прошлом или позапрошлом году в подвале дома, где находится хостел, уже был потоп.