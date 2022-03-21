Российского вратаря признали первой звездой дня в НХЛ

Российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Георгиева признали первой звездой дня в НХЛ

Российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Александра Георгиева признали первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В матче регулярного чемпионата против «Каролины Харрикейнс», Георгиев оформил свой первый «сухарь» в текущем сезоне. Всего за игру голкипер отразил 44 броска по воротам. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Второй звездой дня стал нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, забивший шайбу и отдавший три результативные передачи в победном матче против «Чикаго Блэкхокс» (6:4). Третьей звездой признали форварда «Филадельфии Флайерс» Кевина Хейза, оформившего дубль в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1).

Георгиев провел в текущем сезоне 25 матчей, девять из которых завершились победой. Россиянин выступает за «Рейнджерс» с 2017 года. Всего он выступил за команду в 121 встрече.