Омбудсмен ДНР сообщила о пытках несогласных с действиями Киева в Донбассе

Омбудсмен ДНР Морозова сообщила, что ВСУ пытали несогласных с действиями Киева в Донбассе

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова сообщила, что в Донбассе Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытали людей, несогласных с действиями Киева. Ее слова в понедельник, 21 марта, приводит РИА Новости.

Те, кто высказывались против киевского режима, подвергались тюремному заключению и пыткам, утверждает Морозова.

«Глава освобожденного поселка Талковка рассказал, что при ВСУ главное было закрыть рот. Потому что если они рот открывали, то уезжали на Мариупольский аэропорт, и вот здесь у нас опять вскрывается наша старая известная локация, Мариупольский аэропорт, или другими словами — "Библиотека". Где, по информации, которой мы владеем с 2014 года, происходили систематические пытки и убийства», — сказала омбудсмен.

По словам Морозовой, именно на той территории существуют массовые захоронения. Омбудсмен также сообщила о «процветавшем» геноциде со стороны Украины и ущемлении практически всех базовых прав граждан, постоянно проживающих на территории ДНР. «И это ни в коем случае нельзя оставить без внимания. Я бы здесь, наверное, сказала, что у нас не геноцид, а какой-то Донбацид. Потому что действительно весь народ Донбасса, русскоговорящий народ, старалась уничтожить украинская действующая власть», — высказала мнение Морозова.

Ранее Морозова предрекла трибунал украинским военнослужащим, преступившим закон и нарушившим Женевскую конвенцию. Она пообещала, что совместно с правоохранительными органами республики войдет в Мариуполь и соберет для трибунала доказательства преступлений нацбатов.

4 марта уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова встретилась в Ростове-на-Дону с омбудсменами ДНР и ЛНР Дарьей Морозовой и Викторией Сердюковой и подписала с ними соглашения о взаимопонимании.