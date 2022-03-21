Омбудсмен ДНР предрекла трибунал преступившим закон украинским военнослужащим

Омбудсмен ДНР Морозова предрекла трибунал преступившим закон украинским военнослужащим

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова предрекла трибунал украинским военнослужащим, преступившим закон и нарушившим Женевскую конвенцию. Она заявила об этом РИА Новости.

Она пообещала, что совместно с правоохранительными органами республики войдет в Мариуполь и соберет для трибунала доказательства преступлений нацбатов.

«Мы будем продолжать ту же работу, которая сейчас ведется на всех освобожденных территориях, например в городе Волноваха. И всем тем, кто преступил закон, всем, кто нарушил Женевскую конвенцию и нормы международного права, и в принципе собственное, украинское законодательство, грозит суд. Это будет рассматриваться в будущем в трибунале, мы не отступим», — сказала она.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что подразделения Вооруженных сил России завершают разгром националистического батальона «Донбасс».

4 марта уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова встретилась в Ростове-на-Дону с омбудсменами ДНР и ЛНР Дарьей Морозовой и Викторией Сердюковой и подписала с ними соглашения о взаимопонимании.