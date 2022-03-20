В Минобороны заявили о разгроме нацбатальона «Донбасс»

Представитель Минобороны генерал-майор Конашенков заявил о разгроме нацбатальона «Донбасс»

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что подразделения Вооруженных сил России завершают разгром националистического батальона «Донбасс». Он сообщил об этом журналистам в воскресенье, 20 марта.

на 12 километров продвинулись в течение дня российские военные

В течение дня российские военные продвинулись на 12 километров, вышли на рубеж Никольское и блокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое.

Уничтожено до 60 боевиков, два танка, три БМП, шесть орудий полевой артиллерии и минометов националистов Игорь Конашенков Представитель Минобороны

По его словам, в настоящее время подразделения Вооруженных сил России ведут бои с подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск за населенные пункты Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское.

Бои за Сладкое и Новоукраинку

Также Конашенков сообщил, что подразделения Вооруженных сил России во взаимодействии с военными Донецкой народной республики (ДНР) блокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое.

По информации Минобороны, при наступлении в направлении Новомихайловки, группировка войск ДНР продолжила преследование отступающих подразделений 53-й механизированной бригады украинских ВС. Конашенков добавил, что потери противника составили до 20 человек личного состава, один танк, один БМП и три автомобиля повышенной проходимости.

Подразделения ДНР вклинились в оборону 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил и сейчас ведут бои за населенные пункты Каменка и Новоселовка Вторая, проинформировали в Минобороны.

Удары «Кинжалами» и «Калибрами»

20 марта сообщалось, что российские военные уничтожили крупную военную топливную базу Украины, откуда осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники, задействованной в боевых действиях на юге республики.

По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, удар по базе, располагавшейся в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области, был нанесен крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» из акватории Каспийского моря и гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами комплексов «Кинжал» из воздушного пространства Крыма. Кроме того, «Калибрами», выпущенными из акватории Черного моря был уничтожен ряд объектов Нежинского ремонтного завода. В частности, были разрушены цеха, где ремонтировали украинскую бронетехнику, пострадавшую в ходе боев.

Позже министр обороны США Ллойд Остин оценил применение Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал» на Украине. По мнению Остина, применение РФ ракет «Кинжал» не сильно меняет положение дел в республике.

Я не думаю, что это [гиперзвуковое вооружение] само по себе кардинально изменит ситуацию Ллойд Остин Министр обороны США

19 марта стало известно, что Вооруженные силы России впервые применили гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» в ходе специальной операции на Украине. С помощью авиационного комплекса уничтожили расположенный под землей крупный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск. Склад располагался в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.

Спецоперация на Украине

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ России будет незамедлительным.

Переговоры Москвы и Киева начались 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на территории Украины. 18 марта глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что диалог Москвы и Киева по вопросу демилитаризации соседней республики находится «где-то на полпути». По его словам, позиции сторон максимально близки в вопросе внеблокового статуса Киева и невступления Украины в НАТО.