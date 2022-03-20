Минобороны заявило об ударе «Кинжалами» и «Калибрами» по топливной базе Украины

В Минобороны отчитались об уничтожении военной топливной базы Украины «Кинжалами»

Российские военные уничтожили крупную военную топливную базу Украины, откуда осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники, задействованной в боевых действиях на юге республики. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщил журналистам представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, удар по базе, располагавшейся в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области, был нанесен крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» из акватории Каспийского моря и гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами комплексов «Кинжал» из воздушного пространства Крыма.

Кроме того, «Калибрами», выпущенными из акватории Черного моря был уничтожен ряд объектов Нежинского ремонтного завода. В частности, были разрушены цеха, где ремонтировали украинскую бронетехнику, пострадавшую в ходе боев.

Ранее 20 марта Минобороны отчиталось об уничтожении центра подготовки сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Житомирской области, где также базировались иностранные наемники.