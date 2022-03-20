В Минобороны сообщили об уничтожении базы с иностранными наемниками на Украине

Минобороны отчиталось об уничтожении базы с иностранными наемниками в Житомирской области

Российские военные при помощи высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили центр подготовки сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Житомирской области, где также базировались иностранные наемники. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его данным, база располагалась близ населенного пункта Овруч. В результате удара было уничтожено более 100 украинских военных и наемников, которые прибыли на территорию республики из других стран.

13 марта Минобороны сообщило об уничтожении до 180 иностранных наемников в результате ударов по центрам подготовки в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский на западе Украины.

Позже в российском военном ведомстве пообещали продолжать уничтожать иностранных наемников в ходе спецоперации на Украине. В Минобороны указали, что ряд западных стран на государственном уровне поощряют участие своих граждан в качестве наемников в боевых действиях на Украине против российских войск.