Минобороны пообещало уничтожать иностранных наемников на Украине

Минобороны России заявило об отсутствии пощады в отношении наемников на Украине

В Министерстве обороны России пообещали продолжать уничтожать иностранных наемников в ходе спецоперации на Украине. Об этом в ходе брифинга 14 марта сообщил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

В Минобороны указали, что ряд западных стран на государственном уровне поощряют участие своих граждан в качестве наемников в боевых действиях на Украине против российских войск. «Вся дальнейшая ответственность за гибель этой категории иностранных граждан на Украине лежит только на руководстве этих стран», — заявил Конашенков.

Он также подчеркнул, что все места нахождения иностранных наемников на Украине российским войскам известны и по ним будут продолжать наносить точечные удары, напомнив об обстреле 13 марта учебного центра в Старичах и военного полигона Яворовский. «Хочу повторно предупредить — никакой пощады наемникам не будет, где бы на территории Украины они не находились», — высказался Игорь Конашенков.

13 марта в Минобороны отчитались об уничтожении на западе Украины до 180 иностранных наемников. В ведомстве пояснили, что в этих учебных центрах готовили наемников перед боевыми действиями, а также их использовали как базу хранения вооружения и военной техники из зарубежных стран.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.