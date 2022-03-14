Минобороны России сообщило об уничтожении иностранных наемников на Украине

В Минобороны отчитались об уничтожении на западе Украины до 180 иностранных наемников

Российские военные в ходе спецоперации на Украине нанесли удар по учебным центрам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский на западе страны. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Удар по объектам был нанесен высокоточным оружием большой дальности, отчитались в военном ведомстве.

до 180 иностранных наемников уничтожено российскими военными на Украине

В Минобороны пояснили, что в этих в учебных центрах готовили наемников перед боевыми действиями. Также их использовали как базу хранения вооружения и военной техники из зарубежных стран. В ведомстве добавили, что в результате удара была уничтожена крупная партия иностранных вооружений.

На стороне Украины захотели воевать 16 тысяч человек

3 марта президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что в страну направляются 16 тысяч иностранных наемников, захотевших воевать на стороне Киева. Однако еще за день до этого стало известно о прибытии первых «солдат удачи» на Украину. Так, американское издание Vice опубликовало интервью с бывшим британским военным, специалистом по ПВО, который отправился на Украину, а также показало момент его перехода через КПП погранслужбы на западе республики. По словам бывшего военного, он обучен сбивать воздушные суда с помощью зенитных систем, в том числе противоракетных.

По данным издания, иностранцам сейчас не сложно попасть на Украину и присоединиться к войскам: давший интервью британец прилетел из Англии в Польшу, а до украинской границы доехал на такси. Также стало известно, что ряд иностранцев, в том числе граждан США, интересуются, как попасть в страну, чтобы принять участие в боевых действиях.

Еще одной страной, разрешившей наемникам воевать на Украине, стала Германия. Газета Tagesspiegel со ссылкой на МВД и министерство юстиции страны сообщила, что «в кругах структур безопасности сообщают, что гражданам Германии, не являющимся экстремистами, не будут препятствовать при выезде из страны, если они явно хотят поддержать Украину», — говорится в сообщении. Также судебные органы не будут преследовать немцев за поездки в район конфликта, независимо от того, на на чьей стороне они захотят воевать.

Кроме того, в сети появилось видео с, предположительно, наемниками, направляющимися на Украину через аэропорт Варшавы. Автор съемки утверждал, что на кадрах запечатлены граждане Канады. При этом подтвердить или опровергнуть достоверность слов оператора не представляется возможным.

«Интернациональный легион» Киева

27 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил о создании в стране интернационального легиона, который будет состоять из иностранных добровольцев. По его словам, желающие смогут воевать «бок о бок» с украинцами в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сил территориальной обороны.

1 марта Зеленский ввел упрощенный режим въезда для иностранцев, прибывающих в страну для участия в боевых действиях на добровольной основе. Мера вводится на период действия военного положения. При этом данный закон не распространяется на «граждан государства, признанного агрессором» властями Украины, то есть России.

11 марта президент России Владимир Путин рассказал, что западные страны в открытую вербуют наемников для отправки на Украину, Тем самым Запад пренебрегает нормами международного права, пояснил глава государства.