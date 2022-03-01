Зеленский ввел безвизовый режим для интернационального легиона

Украинский президент Владимир Зеленский ввел безвизовый режим для иностранцев, прибывающих в страну, чтобы принять участие в боевых действиях на добровольной основе, пишет ТАСС.

Мера вводится на период действия военного положения. Безвизовым режимом граждане других государств смогут пользоваться с 1 марта. «Ввести безвизовый режим въезда для иностранцев, желающих вступить в интернациональный легион Украины», — говорится в документе.

Зеленский уточнил, что данный закон не распространяется на «граждан государства, признанного агрессором» властями Украины, то есть России.

27 февраля Зеленский заявил о создании в стране интернационального легиона, который будет состоять из иностранных добровольцев. По его словам, желающие смогут воевать «бок о бок» с украинцами в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сил территориальной обороны.

Также он объявил о создании «антипутинской коалиции» по итогам своих переговоров с европейскими лидерами.