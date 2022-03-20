В США оценили применение Россией ракет «Кинжал» на Украине

Ллойд Остин заявил, что применение РФ ракет «Кинжал» не сильно меняет ситуацию на Украине

Министр обороны США Ллойд Остин оценил применение Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал» на Украине. Об этом он высказался в интервью телекомпании CBS, передает ТАСС.

По мнению Остина, применение РФ ракет «Кинжал» не сильно меняет положение дел в республике. «Я не думаю, что это [гиперзвуковое вооружение] само по себе кардинально изменит ситуацию», — заявил министр.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские Вооруженные силы впервые применили гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» в ходе специальной операции на Украине. По его словам, с помощью авиационного комплекса был уничтожен расположенный под землей крупный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск.