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В США оценили применение Россией ракет «Кинжал» на Украине

Ллойд Остин заявил, что применение РФ ракет «Кинжал» не сильно меняет ситуацию на Украине

Кадр: Минобороны РФ

Министр обороны США Ллойд Остин оценил применение Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал» на Украине. Об этом он высказался в интервью телекомпании CBS, передает ТАСС.

По мнению Остина, применение РФ ракет «Кинжал» не сильно меняет положение дел в республике. «Я не думаю, что это [гиперзвуковое вооружение] само по себе кардинально изменит ситуацию», — заявил министр.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские Вооруженные силы впервые применили гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» в ходе специальной операции на Украине. По его словам, с помощью авиационного комплекса был уничтожен расположенный под землей крупный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск.

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Алевтина Запольская
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