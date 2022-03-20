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Минобороны рассказало о боях за Сладкое и Новоукраинку

Представитель Минобороны сообщил о блокировании с трех сторон населенного пункта Сладкое

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России во взаимодействии с военными Донецкой народной республики (ДНР) блокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков рассказал, что в течение дня подразделения российских Вооруженных сил продвинулись на 12 километров. По его словам, в настоящее время ведутся бои с остатками боевиков и подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск за населенные пункты Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское.

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При наступлении в направлении Новомихайловки, по информации Минобороны, группировка войск ДНР продолжила преследование отступающих подразделений 53-й механизированной бригады украинских Вооруженных сил. Конашенков добавил, что потери противника составили до 20 человек личного состава, один танк, один БМП и три автомобиля повышенной проходимости.

В сообщении Минобороны России также сообщается, что подразделения ДНР вклинились в оборону 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил и сейчас ведут бои за населенные пункты Каменка и Новоселовка Вторая.

В субботу, 19 марта, Минобороны сообщило, что российские военные смогли форсировать реку Кашлагач и прорвать оборону украинского нацбатальона «Айдар». В результате подразделения Вооруженных сил РФ продвинулись на пять километров в данном направлении и вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка.

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Варвара Кошечкина
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