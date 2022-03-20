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Минобороны сообщило о завершении разгрома нацбатальона «Донбасс»

Представитель Минобороны Конашенков сообщил о завершении разгрома нацбатальона «Донбасс»
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Кадр: Минобороны РФ

Подразделения Вооруженных сил России завершают разгром националистического батальона «Донбасс». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что в течение дня российские военные продвинулись на 12 километров, вышли на рубеж Никольское и блокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое. «Уничтожено до 60 боевиков, два танка, три БМП, шесть орудий полевой артиллерии и минометов националистов», — уточнил Конашенков.

По его словам, в настоящее время подразделения Вооруженных сил России ведут бои с подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск за населенные пункты Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское.

В субботу, 19 марта, Минобороны сообщило, что российские военные смогли форсировать реку Кашлагач и прорвать оборону украинского нацбатальона «Айдар». В результате подразделения Вооруженных сил РФ продвинулись на пять километров в данном направлении и вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка.

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Варвара Кошечкина
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