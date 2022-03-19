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В Минобороны сообщили о прорыве обороны батальона «Айдар» российскими военными

В Минобороны заявили, что ВС России форсировали Кашлагач и прорвали оборону «Айдара»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России смогли форсировать реку Кашлагач и прорвать оборону украинского нацбатальона «Айдар». Об этом в субботу, 19 марта, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в результате российские военные продвинулись на пять километров в данном направлении и вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка. В ходе боев ВС России уничтожили порядка 30 боевиков нацбатальона, а также четыре автомобиля повышенной проходимости, один танк и одну боевую машину пехоты (БМП).

В настоящее время, уточнил Конашенков, продолжается бой между российскими войсками и подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее 19 марта глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские войска в ходе военной спецоперации на Украине отбили еще одну хорошо укрепленную базу, принадлежавшую ВСУ. По его словам, в результате удалось освободить мирных жителей, в том числе детей.

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Варвара Кошечкина
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