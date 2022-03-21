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Женщина прослыла плохой матерью из-за полностью покрытого татуировками тела

Англичанка призналась, что из-за тату на лице и теле окружающие называют ее плохой матерью

Фото: страница Luna Tsuki в Facebook

Жительница Англии, чье тело почти полностью покрыто татуировками, прослыла плохой матерью из-за рисунков на лице. Соответствующая история появилась на The Sun.

23-летняя Луна Бингхэм (Luna Bingham) объяснила, что еще будучи подростком хотела нанести на кожу различные изображения. По ее словам, они дарят ей уверенность в себе. «Я рассматриваю татуировки как форму самовыражения», — подчеркнула героиня материала.

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Бингхэм призналась, что из-за внешнего вида окружающие называют ее плохой матерью. Кроме того, женщина добавила, что многие люди ошибочно считают ее бывшей тюремной заключенной и спрашивают, сколько времени она провела в неволе. Также хейтеры упрекают англичанку в том, что она навязывает свой образ жизни трехмесячной дочери Пейсли (Paisley).

«Я не могу доказать всему миру, что я хорошая мама. Я не собираюсь заставлять Пейсли жить так же, как я. Она может вырасти и не любить рисунки на теле, и это прекрасно. Но если она вдруг захочет сделать себе тату, я обязательно помогу ей найти хорошего мастера. Мой главный приоритет как матери — убедиться, что она счастлива и занимается тем, что любит», — заверила героиня материала.

В феврале женщина осталась без престижной работы из-за нелепой татуировки на лице. 23-летняя Таня Дэвис (Tanya Davies) рассказала, что несколько лет назад приятельница попросила ее стать моделью для отработки курсивного шрифта в тату-салоне знакомых. Героиня материала была знакома с работами мастеров студии и сразу же приняла предложение о бесплатном рисунке на лбу.

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Таисия Косинцева
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