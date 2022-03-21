Украинские военные захватили 4,5 миллиона мирных граждан

Минобороны России: неонацисты используют в качестве «живого щита» 4,5 миллиона украинцев

Украинские военные удерживают в заложниках в качестве «живого щита» более 4,5 миллиона мирных граждан в крупных городах, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости.

По его словам, среди них 6825 иностранных граждан из 23 государств. Как уточнили в Минобороны России, несмотря на открытие гуманитарных коридоров, ежедневно неонацисты продолжают удерживать в заложниках мирных жителей. Они используют их в качестве «живого щита» в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в 20 других городах.

Кроме того, в украинских портах захвачены и заблокированы экипажи 67 судов из 15 иностранных государств.

Ранее Минобороны России обвинило власти Украины в удержании «живого щита» для нацистов в Мариуполе. Почти все эвакуированные из Мариуполя отказались переезжать на территории, контролируемые Киевом. При этом украинская сторона присвоила успех операции себе.