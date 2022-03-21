Кремль описал реакцию в случае вмешательства НАТО в ситуацию на Украине

Песков заявил, что Россия негативно отреагирует на попытки вмешаться в ситуацию на Украине

Россия негативно отреагирует в случае, если одна из стран НАТО попытается вмешаться в ситуацию на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, именно об этом сказал в своем обращении к гражданам и всему миру президент России Владимир Путин.

«Достаточно его (текст обращения — прим. «Ленты.ру») просто перечитать и особенно тот момент, где он говорил о гипотетической возможности того, что кто-то решит извне вмешаться в ход специальной военной операции», — описал пресс-секретарь, отвечая на вопрос о возможности миротворческой операции на территории Украины в обход решения Совбеза ООН.

Песков подчеркнул, что в указанном выступлении главы государства все предельно доступно и понятно.

21 марта стало известно, что президент США Джо Байден обсудит ситуацию на Украине с лидером Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, а также с премьер-министрами Италии и Британии Марио Драги и Борисом Джонсоном в ходе телефонных переговоров. Предполагается, что темой дискуссии станут «скоординированные ответные шаги» на спецоперацию России на Украине.

О начале спецоперации на Украине было объявлено 24 февраля.