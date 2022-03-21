Байден обсудит ситуацию на Украине с Макроном, Шольцем и Джонсоном

Президент США Байден обсудит ситуацию на Украине с Макроном, Шольцем и Джонсоном 21 марта

Президент США Джо Байден обсудит ситуацию на Украине с лидером Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, а также с премьер-министрами Италии и Британии Марио Драги и Борисом Джонсоном в ходе телефонных переговоров в понедельник, 21 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

Байден проведет разговор в 11:00 (18:00 мск) по защищенной связи, чтобы обсудить «скоординированные ответные шаги» на спецоперацию России на Украине.

24 марта Байден посетит Брюссель для участия в чрезвычайном саммите стран НАТО, а 25 марта вылетит в Польшу для встречи с президентом страны Анджеем Дудой.

6 марта сообщалось, что президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Владимир Зеленский обсудили по телефону переговоры делегаций России и Украины. Лидеры стран созванивались 5 марта с 18:18 до 18:50 по времени восточного побережья США, то есть с 02:18 до 02:50 воскресенья, 6 марта, по московскому времени.