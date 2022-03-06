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Байден позвонил Зеленскому

Белый дом сообщил, что президент США Байден поговорил с украинским коллегой Зеленским
Владимир Зеленский и Джо Байден

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден позвонил по телефону украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Лидеры двух стран говорили с 18:18 до 18:50 по времени восточного побережья США, то есть с 02:18 до 02:50 воскресенья, 6 марта, по московскому времени.

Сам Зеленский в своем Twitter-аккаунте сообщил, что политики обсудили «вопросы безопасности, финансовая поддержка Украины и продолжение санкций против России».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что решить кризис на Украине по-прежнему можно с помощью переговоров.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.

Марина Совина
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