Байден позвонил Зеленскому

Президент США Джо Байден позвонил по телефону украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Лидеры двух стран говорили с 18:18 до 18:50 по времени восточного побережья США, то есть с 02:18 до 02:50 воскресенья, 6 марта, по московскому времени.

Сам Зеленский в своем Twitter-аккаунте сообщил, что политики обсудили «вопросы безопасности, финансовая поддержка Украины и продолжение санкций против России».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что решить кризис на Украине по-прежнему можно с помощью переговоров.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.